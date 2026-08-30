Şubat ayından bu yana İsrail ve ABD ile çatışma içerisinde olan İran'da oldukça farklı hayatlar yaşanıyor.

Türkiye ve İran sınırı arasında birkaç kilometre değişen turistlerin hayatı gece ile gündüz gibi farklılaşmakta. Son yıllarda İran'dan Türkiye'ye özellikle de Van'a yönelik ziyaretler rekor seviyelere yükselirken, İranlıların son derece 'seküler' hayat tarzına ait görüntüler vermesi dünya basınında da gündem oldu.

VAN ESNAFI DURUMDAN MEMNUN



İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının her geçen gün artması ve turistlerin Van'da yaptığı alışverişler, bölge esnafının da önemli bir gelir kapısı sağlamasına neden oldu. Kapıköy Sınır Kapısı’nı geçtikten sonra çoğunlukla toplu taşıma araçları ve tur otobüsleriyle Van şehir merkezine gelen turistler, burada esnaflar tarafından karşılanıyor.



Otellerde yaşanan yoğunlukla birlikte restoran, ulaşım ve eğlence sektörlerinde de ziyaretçi trafiğinin etkileri görülüyor. Geçtiğimiz ayın bazı bölümlerinde otellerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığı ve yeni rezervasyon alınamadığı öğrenildi.



MOLLA REJİMİNDEN KAÇAN VAN'A GELDİ



Ülkede özellikle yeni nesil gençler üzerinde yoğun baskı kurmayı amaçlayan Molla rejiminden bunalan gençler, günlük kaçamaklar için Van'a akın etti.



Van'da katıldıkları partilerde müzik eşliğinde dans eden ve keyifli vakit geçiren gençler, İran'a döndüklerinde ise bambaşka bir kimliğine bürünmek zorunda kalıyor.





