İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı saldırı sonucu 41 yaşındaki Şerife Gezer hayatını kaybetti. Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

"BENİ NASIL ALDATIRSIN" DİYEREK ATEŞ AÇTI

Gezer’in minibüsten inmesinin ardından taksiden inen Sayacı, “Beni nasıl aldatırsın” diyerek kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gezer, yakında bulunan bir yufkacıya sığındı. Sayacı da Gezer’in ardından iş yerine girdi. Burada silahıyla bir el ateş eden şüpheli, Gezer’i yaraladı. Yaralı halde dışarı çıkan kadının peşinden sokakta devam eden Sayacı, bir kez daha ateş etti. Ağır yaralanan Gezer'in durumu kötüleşince polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Silahını bırakmayan Sayacı, dükkanın içinde bu kez silahı kendi başına dayadı. Özel Harekat polislerinin de hazır bulunduğu ikna çalışmaları sonucunda şüpheli silahını bırakarak teslim oldu.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şerife Gezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hakan Sayacı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.