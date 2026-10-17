Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj yayımladı.

Şerif, can kayıpları ve yıkım nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek Pakistan'ın Türkiye'ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini ileten Şerif, “Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, kayıp olanların ise sağ salim bulunmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Şerif, “Pakistan, kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu zorlu süreçte elinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırdır” dedi.