SERİK 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

SERİK 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/5 Esas

DAVACI : NESRİN HAMMUD - 99938766850 (Orta Mah. Gedik Köyü Serik/Antalya)

DAVALI : ALİ CEYLAN Orta Mah. 1212 Sokak. No:6 İç Kapı No:1Serik/ ANTALYA

Tarafınızdan açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adres yetersizliği gerekçesiyle tebligatlar yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 14/07/2026 günü saat: 10:20'de

Davacı yönünden; Duruşmada bizzat hazır bulunmanız, ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK 140/5 m. gereğince sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, getirtilecek belgelerin getirtilmesi için açıklama yapmanız, tamamlamadığınız takdirde delillerden vazgeçmiş sayılacağınız, HMK’nın 139. m uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK’nın 150/1 m gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı,

Davalı Yönünden; Tebligatın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde dilekçede gösterdiğiniz sunmadığınız belgeleri sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilmeyeceği ihtar olunur.

