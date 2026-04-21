SERİK 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

SERİK 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/180 Esas

KARAR NO : 2025/383

Davacı Barış Özkeser aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile; Endonezya Cumhuriyeti Uyruklu AYU JULİAWATİ GUSTİ ile Antalya ili, Akseki ilçesi, Güçlüköy Mahallesi / Köyü Cilt No:31 Aile Sıra No:97 BSN:5'de nüfusa kayıtlı, Cemal ve Ayşe oğlu, Akseki 01/07/1984 doğumlu, 28822039206 T.C. Kimlik numaralı BARIŞ ÖZKESER'in TMK 166/1. Maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin feragat nedeniyle REDDİNE,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda verilen kararın tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılan karar ilanen tebliğ olunur. 16/03/2026

#ilangovtr Basın no ILN02451526