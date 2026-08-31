SERİK 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

SERİK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2016/327 Esas

KARAR NO :2026/148

Basit Yaralama suçundan sanık SAABALHASANAL ALFARAJhakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, sanık MOHAMMAD ALABDULLAH Hakkında Beraatkararının Ali ve Kutna oğlu 1987 Suriye doğumlu SAABALHASANAL ALAFARAJveAli Ve Melike oğlu 1989 Suriye Doğumlu MOHAMMAD ALABDULLAH tüm aramalara rağmen bulunamadığı için, mahkememizin 24/02/2026 tarih 2016/327 Esas 2026/148 sayılı GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiş olup iş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

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