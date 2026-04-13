SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/274 Esas

Davacı Şevki Ateş ile davalı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Maliye Hazinesi, Serik Ormanİşletme Müdürlüğü ve Serik Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tescil davasının verilen ara karar gereğince;

Davacı davaya konu taşınmazın içine isabet eden, Antalya ili Serik ilçesi Bilginler mahallesi Akbelen mevkii doğusu dere ve Adem İleri tarlası, batısı dere ve Ali Cengiz tarlası, güneyi Ömer Akıdan tarlası ve kuzeyi Mehmet Ali Karacadal tarlası ile çevrili tahminen 27 dönüm civarındaki taşınmazın TMK 713/4 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.25/03/2026

