SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/160 Esas

DAHİLİ DAVALILAR : 1- BAYRAM YILMAZ- T.C.: 28093118372

2- KEMAL ÇAKAL - T.C.:15664532002

Davacı GÜLER SÖYLER tarafından Antalya ili Serik İlçesi Bügüş Mahallesi 103 Ada 199 parsel ve 121 Ada 16 parsel sayılı taşınmazlar için aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Dahili davalı Bayram Yılmazadına yurt dışı tebliğ işlemlerinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK. nun 122 ve 127 maddeleri gereğince dava dilekçesi ve dahili davalı dilekçesinin tebliğinden itibareniki haftalık kesin süre içerisinde HMK. nun 129. maddesindeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı, tüm delillerinizi ve tanık isim listenizi HMK. 126 maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkememize ibraz etmeniz dava dilekçesi ve dahili davalı dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02499776