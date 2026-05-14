SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
İLAN
T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/116 Esas
DAVACI: ŞİFA SARGIN - 18094451844
DAVALI : MALİYE HAZİNESİ
Antalya ili Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi 155 ada 6 parsel ve 219 ada 1 parsel sayılı taşınmazın davacı Şifa Sargın adına T.M.K.'nın 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.
