Kadir Kumbul'un yanı sıra CHP'li 8 meclis üyesi de ayrılınca Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçti.

BELEDİYE AKP'YE GEÇECEK

Kumbul'un partisinden istifası ilçede şaşkınlık yarattı. Belediye Meclisi'nde 19'a 11 CHP çoğunluktayken 8 meclis üyesinin istifasıyla bu kez Cumhur İttifakı üyesi sayısı 19'a, CHP üye sayısı da 11'e indi. Böylece Serik Belediyesi'nde Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçtiği için belediye de AKP'nin yönetimine geçiyor.

Bu arada CHP'nin bir yetkilisi, CHP'li birçok belediyenin AKP'ye geçmesi için yoğun kulisler yapıldığını, bunun son örneğinin de Serik'te yaşandığını söyledi.