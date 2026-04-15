Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un CHP’den istifa etmesinin ardından belediyede ilk ayrılık yaşandı.

Serik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Balık, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kumbul’un AKP’ye katılacağı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, artan tepkiler arasında ilk çıkış belediye içinden geldi.

Balık yaşananlar ile ilgili şu sözlere yer verdi:

-Kadir Başkan istifa etti, sanıyorum Ak Parti'ye geçecek. Bende görevimi bırakıyorum. Doğal olarak Ak Partili Belediye Başkanının yanında başkan yardımcısı olmam doğru olmaz. Siyaset bu şimdi işin entrikasını çok bilmiyoruz. Neden geçti nasıl geçti AKP tehdit mi etti?

-Bize göre bir usulsüzlük yoktu. Kadir başkanın bir hatası olacağını düşünmüyorum. Demek ki ortada birşeyler var. Bir tehdit var ya da iktidarın yürüttüğü bir suçlama var ki bu noktaya geldi.

-Onun için ben ve bir çok arkadaşım biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz burada devam ederiz. Hiçbir şartta da değiştirmeyiz.

-Meclis üyelerinin istifa edeceğini yazıyorlar çiziyorlar ama öyle denildiği gibi değil. İllaki geçecek olan isimler var ama 8-9 kişi falan sanmıyorum 3-4 kişi olabilir doğaldır.