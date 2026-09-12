SERİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2026/347 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/347 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, AŞAĞIKOCAYATAK Mahalle/Köy, Köseler Mevkii, 122 Ada, 73 Parsel, Taşınmazın üzerinde çeşitli cins ve yaşta meyve ağaçları, ev-depo kullanımlı yapılar ve plastik seralar mevcuttur. Borçlu adına 4367/19653 hisselidir. Taşınmaz 19.692,40 m² yüz ölçümlü 4 Blok sera ve bahçe vasıflı taşınmazdır. Çevrede genel yapılaşma, müstakil yapılar, meyve bahçeleri, örtü altı seralar ve açık tarım arazileri şeklindedir. Havadar mevki özelliğinde olması, tarımsal faaliyetin yapılması tercih nedenlerinden olup yerel halk tarafından talep görmektedir. Taşınmaz köy yerleşim alanı dışında olup bölgenin ana arter özelliğinde olan Antalya - Mersin Yolu' na 1,25 km Antalya Havalimanı' na 14,75 km, Serik Adliyesi' ne 9,35 km kuş uçumu mesafededir. Parselin batısında bulunan Çakallık köyü yolundan ulaşımı sağlanmakta olup özel araçla ulaşım mümkündür. Taşınmaz yaklaşık %1-2 eğime sahiptir.Belediye mücavir alanı içerisinde olup imar planı dışında kalan parselin yakın çevresinde müstaik ev kullanımlı yapılar ve açık tarım arazileri, örtü altı seraları ve meyve bahçeleri mevcuttur. Tamamı tarımsal faaliyette kullanımda olduğu görülen taşınmazın üzerinde yine tarımsal faaliyet konusu, tek katlı ve 2 katlı tarımsal faaliyette kullanılan ikamet amaçlı ve depo amaçlı toplam 4 adet ve yaklaşık toplam 850 m2 kapalı kullanım alanlı yapı bulunmaktadır. Taşınmaz yerinde oluşmuş toprak yapısında killi-tınlı bünyede, taşlılık oranı az seviyede, orta derin profilli,kırmızı Akdeniz Toprağı yapısındadır. Eğimi yaklaşık %1-3 civarındadır. Taşınmazın üzerinde plastik seralar ve çeşitli cins ve yaşta meyve ağaçlarınınolduğu tespit edilmiştir.Seraların değeri belirlenirken Piyasa araştırması yapılmış seranın yıpranma payı da değerlendirilerek fiyat verilmiştir. Ağaçların değerlerini belirlerken piyasa araştırması yapılmış aynı zamanda Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğününağaç rayiç değerlerinden yararlanarak belirlenmiştir. Üzerinde bulunan ağaçlar ve değerleri ektetablo halinde verilmiştir.

Adresi : Aşağıkocayatak Mah. Köseler Mevkii 122 Ada 73 Parsel Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 19.692,4 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar planı dışında ve Tarım Alanında kalmaktadır. Bahse konu parselde;10.07.2017 tarih ve 584 Sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Aksu-Döşemealtı-Kepez-Konyaaltı-Muratpaşa-Serik İlçeleri 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri geçerlidir.

Kıymeti : 12.983.749,61 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:59

08/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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