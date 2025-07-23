1. Lig yeni takımlarından Serikspor, 2 Temmuz'da teknik direktörlük görevine Rus antrenör Sergey Yuran'ı getirdiğini açıkladı.

Takımla çalışmalara başlayan Yuran kampa 28 yaşındaki defans oyuncusu Artem Yuran'ı çağırdı. Takımla birlikte antrenmanlara çıkan sağ bek oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

TEK BİR MAÇTA BİLE OYNAMADI

Artem Yuran son beş sezonda sadece 24 maçta forma giydi. Artem Yuran geçen sezon Pari NN-2'de forma giydi ancak hiçbir karşılaşmada forma şansı bulamadı.

Serik Belediyespor daha önce de Rusya Premier Ligi ekibi FK Khimki’den ayrılan 24 yaşındaki İlya Sadygov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1.92 boyundaki forvetin babası Azeri iş insanı Tufan Sadygov bir ay önce kulübün hisselerinin %50'sini satın almıştı.

Akdeniz ekibinde böylece hem patronun hem de hocanın oğlu aynı anda forma giyecek.