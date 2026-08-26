Antalya'nın Serik ilçesinde Çandır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Saat 14.00 sıralarında otluk alanda başlayan yangına, alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgedeki vatandaşlar da traktör ve ilaçlama motorlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında bir plastik seranın çatı bölümünün zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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