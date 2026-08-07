Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Belek ile Kadriye mahallelerini birbirine bağlayan Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Arda D. yönetimindeki otomobil ile Seyfettin E. idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan kimliği öğrenilemeyen kişi, minibüs sürücüsü Seyfettin E. ve 8 yabancı uyruklu turist yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobildeki yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.