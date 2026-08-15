Olay, Güdül ilçesindeki Kirmir Çayı’nda meydana geldi. Serinlemek için çaya girdiği öne sürülen Ahmet Han Kılıçay, bir süre yüzdükten sonra suda kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, suya girerek Kılıçay'ı bilinci kapalı şekilde çaydan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Kılıçay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçay’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kılıçay'ın, otopsinin ardından Yeşilöz Mahallesi’ndeki mezarlıkta defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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