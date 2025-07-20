Türkiye'de sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte deniz, göl ve havuzlarda serinlemek isteyenlerin sayısı arttı; boğulma vakalarında da endişe verici bir yükseliş gözlendi.

Ağrı, Sakarya ve Eskişehir'de suya giren dört kişi boğuldu.

Sakarya

Sapanca ilçesinde Kırkpınar Melih Kibar Caddesi mevkisinden Sapanca Gölü'ne giren Irak uyruklu O.A.M. (14) ile annesi, kardeşleri ve arkadaşları boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden çevredekiler, el ele tutuşarak boğulma tehlikesi geçirenleri sudan çıkardı. O.A.M. ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Botla gölde arama tarama çalışması yapan AFAD ekipleri, O.A.M'yi suya girdiği yerden yaklaşık 10 metre açıkta buldu.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan O.A.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

Eskişehir

Mihalgazi ilçesine Mardin’den gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olan Mehmet Işık ve Mehmet Yardımcı, sıcak havadan bunalıp serinlemek için Bozaniç Mahallesi'nin Akyar mevkisinden Sakarya Nehri’ne girdi. Işık ve Yardımcı bir süre sonra suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan ekipler, önce Mehmet Yardımcı’nın daha sonra da Mehmet Işık’ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan gençlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ağrı

Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü’nde serinlemek için suya giren 34 yaşındaki Mehmet Salih Çekip’ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye, İlçe Jandarma Komutanlığı, JAK, SAK ve AFAD timleri ile sağlık ekiplerinden oluşan 40 kişilik ekip sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu Çekip’in cansız bedeni ekiplerce gölden çıkarıldı.

Çekip’in Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.