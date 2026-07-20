Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Başdeğirmen Mahallesi yakınlarında bulunan sulama kanalında yaşanan olay, öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalarak serinlemek isteyen 20 yaşındaki Mecnun Demir sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan genç, çevredekilerin gözleri önünde suda kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sulama kanalında ve çevresinde Mecnun Demir'e ulaşabilmek için arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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