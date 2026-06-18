Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Uğur Balkan, serinlemek amacıyla girdiği doğal gölette boğularak hayatını kaybetti. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Karacalar Mahallesi Çakmaklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşı M.K. (12) ile birlikte mahalle yakınlarındaki doğal gölete giden Uğur Balkan, bir süre sonra serinlemek için suya girdi.

ARKADAŞI AİLESİNE HABER VERDİ

Suda kıyıdan biraz uzaklaşan Balkan, kısa süre sonra gözden kayboldu. Yanındaki arkadaşı M.K., durumu bildirmek üzere hızla mahalleye giderek Balkan'ın ailesine haber verdi. İhbar üzerine, mahalleye yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan gölete gelen yakınları ve mahalle sakinleri, su içinde yaptıkları aramada Balkan'ı hareketsiz bir şekilde buldu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuk için hemen hastane yoluna çıkıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınları tarafından kendi imkanlarıyla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Balkan, yolda kendilerini karşılayan sağlık ekiplerinin ambulansına nakledildi. Ambulansla hızlıca Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Balkan'ın, burada yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Balkan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.