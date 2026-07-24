Antalya'nın Serik ilçesinde üç gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki sera işçisi Salih Arslantaş'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

CEP TELEFONU VE TERLİKLERİ BULUNDU

Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Arslantaş için yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmada, Arslantaş'ın kaybolmadan önce arkadaşlarıyla Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde vakit geçirdiği belirlendi. Bölgede sürdürülen çalışmalarda motosikleti, cep telefonu ve terlikleri bulundu.

SULAMA KANALINDA BULUNDU

Bunun üzerine Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, AFAD ile İHH Arama Kurtarma ekipleri kanalda yaklaşık 3 kilometrelik alanda arama yaptı. Gece verilen aranın ardından sabah yeniden başlayan çalışmaların sonunda Arslantaş'ın cansız bedeni, eşyalarının bulunduğu noktadan yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Çandır Mahallesi sınırlarındaki sulama kanalında bulundu.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Acı haberi olay yerinde öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri fenalaşan aile fertlerine müdahalede bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Arslantaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SERİNLEMEK AMACIYLA KANALA GİRDİ

İlk belirlemelere göre Salih Arslantaş'ın kaybolduğu gün üç arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanalına girdiği, arkadaşlarının bir süre sonra sudan ayrıldığı, Arslantaş'ın ise yüzmeye devam ettiği öğrenildi.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.