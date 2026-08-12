Adana’nın Yüreğir ilçesinin Yakapınar Mahallesi'nde Suriye uyruklu 12 yaşındaki S.R. ile 10 yaşındaki S.S., serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi.
Bir süre nehirde yüzen iki çocuk, akıntının güçlenmesiyle sürüklenerek gözden kayboldu.
SUALTI EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çocukların kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri ile sualtı arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.
NEHİR KENARINDA KIYAFETLERİ BULUNDU
Bölgede inceleme yapan ekipler, kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve terliklerle karşılaştı.
Jandarma sualtı ekipleri, akıntıya kapılarak kaybolan iki çocuğu bulabilmek için Ceyhan Nehri'nde çalışmalarını sürdürüyor.