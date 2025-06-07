Kurban Bayramı tatilinde özellikle sahil kesiminde bulunan vatandaşlar plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Özellikle tatil beldelerindeki yoğunluk dikkat çekerken tatilciler, güneş ve denizin keyfini çıkardı.

Aydın Kuşadası

Kuşadası sahilleri ile park ve bahçelerde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı ilçede, yerli ve yabancı turistler güneşli havayı fırsat bilip, sahillere koştu.

Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ve şehir merkezindeki halk plajlarına gelen tatilciler güneşlenip, denize girdi.

Su sporu da yapan tatilciler hem denizin hem de güneşin keyfini çıkardı.

Mersin

Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 24 derece olduğu kentte tatilciler, ilçelerdeki plajları tercih etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korikos Antik Kenti'nin bir parçası olan Kızkalesi'ne gelen ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

İstanbul Büyükçekmece

4 günlük bayram tatilinde bazı vatandaşlar tatil beldelerine bazıları memleketlerine giderken İstanbul'da kalanlar da sahillere ve plajlara akın etti.

Büyükçekmece'deki halk plajında yoğunluk oluştu. Kimi güneşlendi, kimi denizde yüzdü. Plaj havandan da görüntülendi.

Muğla Bodrum

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahiller doldu.

Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan ve Türkbükü sahilleri tatilci akınına uğradı. Kentte hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derecelere ulaştı.

Yerli ve yabancı turistlerden bazıları denize girmeyi tercih ederken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Özel plaj işletmelerinde ise bazı vatandaşlar düzenlenen etkinliklere katıldı.

İzmir Çeşme

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tatilcilerin akınına uğradı.

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaşan ilçede yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlik tatilciler de plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30 derecelere kadar yükselmesi ile güneşin ve denizin keyfini çıkarmak isteyenler ünlü Ilıca Plajı'nın yolunu tuttu. Tatilciler ise hem güneşlendi hem de denize girerek serinledi.