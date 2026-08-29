İnsan gözü, spektrumdaki tüm renkler arasında sarı-yeşil tonlarına karşı inanılmaz derecede hassastır.

Özellikle gece sürüşlerinde veya loş ışıkta, sarı renk pigmentleri ışığı beyaz renge kıyasla daha yüksek bir kontrastla geri yansıtır. Bu durum, sürücünün reaksiyon süresini saniyenin kesirleri kadar kısaltarak olası çarpışmaların önüne geçer.

Beyaz çizgiler güneşli günlerde belirgin görünse de yoğun sis, tipi veya aşırı yağmur altında adeta görünmez hale gelir. Farların beyaz ışığı, beyaz kar veya sis damlacıklarıyla birleştiğinde "ışık patlamasına" yol açar.

Sarı renk ise sisli ve karlı havalarda kırıma uğramadan kendini belli eden tek renk tonudur. Bu nedenle tehlikeli virajlarda ve görüşün düştüğü yüksek irtifalı yollarda sarı şerit kullanımı bir standarttır.

ULUSLARARASI TRAFİK DİLİ VE YÖN AYRIMI

Renk seçiminin bir diğer kritik nedeni ise uluslararası trafik psikolojisidir. Birçok ülkede sarı çizgiler, karşı yönden gelen akışı (çift yönlü yol) veya sollamanın kesinlikle yasak olduğu "tehlikeli bölgeleri" temsil eder. Beyaz çizgiler aynı yönde giden şeritleri ayırırken, sarı çizgi sürücünün zihninde anında bir "dikkat, karşı şerit" uyarısı tetikler.

Yol çizgilerinin rengi, sadece bir boya seçiminden ibaret olmayıp, optik biliminden trafik güvenliğine kadar uzanan hayatı bir mühendislik kararıdır.

