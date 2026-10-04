AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, son dönemde fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

Fon soruşturmasına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili açıklamalarının ardından bazı AKP'li isimlerin tepkisini çeken Bayram, yeni paylaşımında kullandığı bazı ifadelerin maksadını aştığını belirtti.

Kullandığı ifadelerin partinin kurumsal kimliğini, dava arkadaşlarını ve teşkilat mensuplarını zan altında bırakan bir görüntü oluşturduğunu belirten Bayram, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm dava arkadaşlarımdan, teşkilatlarımızdan ve AK Parti'ye gönül vermiş milyonlarca vatandaşımızdan maksadını aşan ifadelerimden dolayı haklarını helal etmesini istiyorum" dedi.

'DUYARLILIĞIM SÖZLERİMİ SERTLEŞTİRMİŞ OLABİLİR'

Bayram paylaşımının devamında şu ifadelere yanıt verdi:

"Özellikle devam eden hukuki süreçler, kişiler ve kurumlar hakkında kesin hüküm ifade eden değerlendirmelerde bulunmam isabetli olmamıştır. Hukukun temel ilkesi açıktır: İddiaları araştırmak, delilleri değerlendirmek ve hüküm vermek bağımsız yargının görevidir.

Üstelik Cumhurbaşkanımız, fon süreciyle ilgili gerekli adımları zaten atmış; Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiş, Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında tam yetkili bir koordinasyon kurulu oluşturmuştur. İlgili kurullar harekete geçmiş, inceleme ve denetim süreci başlamıştır. Değerlendirmelerimde bu adımları da vurgulamam gerekirdi.

AK Parti, çeyrek asrı geride bırakan siyasi mücadelesinde milletimizin iradesini esas almış; vesayetle, yolsuzlukla, hukuksuzlukla ve milletin kaynaklarına el uzatan anlayışlarla mücadele etmiş büyük bir siyasi harekettir. Bazı iddialar üzerinden bu büyük camianın tamamının tartışılır hâle gelmesine yol açabilecek sözler söylemiş olmaktan dolayı üzgünüm.

Engelli kardeşlerimizin haklarını her zaman yaşadığım hayatın sorumluluğu olarak gördüm. Bu duyarlılığım sözlerimi sertleştirmiş olabilir; ancak niyetim hiçbir zaman kişileri veya camiamızı hedef almak olmamıştır. Engellilerimizin haklarının korunması noktasında, Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz’in attığı her adımın hak sahiplerine eksiksiz ulaşması için çalışmaya devam edeceğim."

FON ELEŞTİRİSİ AKP'DEN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bayram, daha önce katıldığı bir programda fon soruşturmasında adı geçen eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'yı eleştirerek, "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde Başbakanlık Basın Müşavirliği görevinde bulunan Cahit Tuz da Bayram'ın açıklamalarını eleştirdi.

Tuz, sosyal medya paylaşımında Bayram'ın sözlerini eleştirerek, "Bu ifadeleri kullanan AK Parti vekili olamaz. Olsa olsa Sn. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle AK Parti içine sızmış bir truva atı olabilir. Bu ifadeleri kullanan sayın cumhurbaşkanımızın yüküne omuz vermekten ziyade yüküne yük eklemiş olur" ifadelerini kullandı.