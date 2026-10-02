AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Now TV'de canlı yayına katıldı.

Bayram, programda fon soruşturmasında adı geçen eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya tepki gösterdi.

'FATMA BETÜL YESİN DİYE Mİ?'

Soruşturmanın kapsamının geniş şekilde ele alınması gerektiğini söyleyen Bayram, "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında kimlerin yer aldığının ortaya çıkarılması gerektiğini savunan AKP'li vekil, "Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın" dedi.

'PARTİMİZ GERÇEK MANADA AKLANSIN'

Bayram şunları söyledi:

"Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın."

BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

Bayram, açıklamalarında belediye başkanlarının gözaltına alınma yöntemine de değindi:

"Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu."