'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi', 'Kolpaçino: Bomba', 'Kolpaçino 3. Devre', 'Kolpaçino 4 4'lük', 'Kutsal Damacana 2', 'G.D.O. KaraKedi', 'Cumali Ceber: Allah Seni Alsın', 'Ketenpere', 'Hep Yek 5' gibi yapımlarda yer alan Serkan Şengül 'Gel Konuşalım' adlı magazin programına konuk oldu.
Tam 50 kilo verdiğini açıklayan 47 yaşındaki oyuncu, mide küçültme ameliyatı olduğunu söyledi.
"SERKAN'IN İÇİNDEN SERKAN ÇIKTI"
Şengül, "Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum" dedi.