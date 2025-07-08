2022 yılında reklamcı Tolga Akış'tan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, daha sonra işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikteydi. Bu ilişkisi kısa süren Bastık, "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta. Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" açıklamasını yapmıştı.

Zeynep Bastık Mayıs 2024'te de oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Bastık 32. yaşına bastı. Şarkıcının sevgilisi Serkay Tütüncü sosyal medyada romantik bir paylaşımda bulundu.

Zeynep Bastık'ın dans ettiği anları yayınlayan oyuncu "Sen hep mutlu ol. Hep dans et! Gerisini ben hallederim. Yengecim benim. Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun be" ifadelerini kullandı.

Bastık da Tütüncü'nün paylaşımını kendi sosyal medya hesabında "Sevgilim. İyi ki doğdum da seni buldum" notuyla yayınladı.