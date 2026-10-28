Serkay Tütüncü, saçlarını üç numaraya vurdurarak imajını yeniledi. Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun fotoğrafları kısa sürede ilgi gördü. Ancak paylaşımın en çok konuşulan ayrıntısı, eşi Zeynep Bastık’ın yaptığı yorum oldu.

ZEYNEP BASTIK’TAN ATEŞLİ BEĞENİ

Eşinin yeni saç stilini beğenen Zeynep Bastık, ikinci fotoğrafa beğeni bırakarak ateş emojisiyle yorum yaptı. Bastık’ın bu hamlesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

“KOCAN OLAY” YORUMU GÜLDÜRDÜ

Çiftin takipçileri, Bastık’ın yorumuna esprili mesajlarla karşılık verdi. “Kocan olay” yorumuyla dikkat çeken takipçiler, Serkay Tütüncü’nün yeni imajına da övgüler yağdırdı.

Oyuncunun meslektaşları Aybüke Pusat, Efecan Dianzenza ve Uğur Uzunel de paylaşıma emojilerle yorum yaptı. Tütüncü’nün üç numara saçları takipçilerinden beğeni aldı.