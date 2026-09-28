İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 12 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ YARIN SEVK EDİLECEK
Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Emin Münir Sarpyener ve Erdin Özel'in ise işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.