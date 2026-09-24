İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 ŞÜPHELİNİN İŞLEMİ SÜRÜYOR Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 18 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltındaki toplam 39 şüpheliden 21'i adliyeye sevk edilmiş oldu.

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