Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
7 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TALEBİYLE SERBEST BIRAKILDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.