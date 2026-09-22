DOĞAYLA İÇ İÇE BİR TATİL
Oyuncu Serra Arıtürk ve yakın arkadaşı Şifanur Gül, şehir hayatından uzaklaşarak Rize'nin Gito Yaylası'nda doğayla iç içe bir tatil yaptı. Yemyeşil doğa ve sis bulutları arasında vakit geçiren ikili, Karadeniz'in meşhur bulut denizi manzarasını da izledi.
KARADENİZ'İN BULUT DENİZİNE HAYRAN KALDILAR
Gito Yaylası'nın eşsiz atmosferinde huzurlu anlar yaşayan Arıtürk ve Gül, sis bulutlarının oluşturduğu manzarayı karşısında hayranlıkla izledi. Yakın arkadaşlar, doğanın tadını çıkarırken bol bol fotoğraf da çekti.
DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİ KEŞFETTİLER
İkili, yayla kaçamağı sırasında Fırtına Vadisi, Zil Kale ve Palovit Şelalesi'ni de ziyaret etti. Karadeniz'in doğal ve tarihi güzelliklerini keşfeden Arıtürk ve Gül, tatillerini doğanın içinde geçirdi.
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