2026 yılına hızlı bir yükselişle başlayan gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor. Küresel piyasalarda gümüşün ons fiyatı, 14 Ekim işlemlerinde 58,50 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Ocak ayında 121 dolarla rekor seviyeyi test eden değerli metalde zirveden yaşanan kayıp yüzde 50'ye yaklaştı. Sert düşüşte küresel tahvil faizlerinin yüksek seyri, doların gücü ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

Gümüşün sanayide kullanılan bir ham madde olması, fiyat hareketlerini altından farklı dinamiklere de açık hale getiriyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş, son dönemlerde yükselen ABD tahvil faizleri ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerin etkisiyle sert düşüşler yaşadı. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan kritik enflasyon rakamları öncesinde sert kayıplar veriyor. Ons altın bugün TSİ 14.42'de 58,46 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüşte de aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram gümüş TSİ 14.42'de 92,85 lira seviyesinde bulunuyor.

YÜKSEK FAİZLER VE GÜÇLÜ DOLAR GÜMÜŞÜ BASKILIYOR

Küresel tahvil piyasalarında getirilerin yüksek kalması gümüş üzerindeki satış baskısını artırıyor. Faiz getirisi sunmayan gümüş, tahvil gibi alanların cazibesinin arttığı dönemlerde baskıyla karşılaşabiliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 13 Ekim'de yüzde 5,22 civarında kapanması ve ekim başından itibaren ABD tahvil fonlarına yaklaşık 14 milyar dolarlık giriş yaşanması bu durumu destekliyor. Diğer yandan petrol fiyatlarıyla güçlenen enflasyon endişeleri Fed'in faiz indirimi beklentilerini etkilerken, güçlenen ABD doları da gümüşü diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için pahalı konuma getiriyor.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ

Gümüşün sanayide yaygın kullanımı, fiyatları teknoloji sektörüne karşı hassas kılıyor. Teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar ve yapay zekâ yatırımlarının getirisine dair tartışmalar gelecekteki talep beklentilerini etkiliyor.

Aynı zamanda güneş paneli üreticilerinin gümüş miktarını azaltma çabaları ile mücevher talebindeki düşüş beklentisi tüketimi baskılarken, otomotiv ve elektronik sektörlerinin gümüş kullanımını desteklemesi bekleniyor.

Tüm bu baskılara rağmen piyasada arz açığı beklentisi sürüyor. Silver Institute tarafından nisan ayında yayımlanan 2026 raporuna göre, piyasada üst üste altıncı yılda da arz açığı yaşanması ve 2021-2026 dönemindeki birikimli arz açığının 762,1 milyon onsa ulaşması öngörülüyor.

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