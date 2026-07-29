Güney Kore'de üst düzey yetkililer, piyasadaki çöküşü değerlendirmek için acil toplantı kararı aldı.

Milletvekili Yoo Dong-soo’nun verdiği bilgiye göre, Maliye Bakanı Koo Yun Cheol’un ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya ülkenin tüm üst düzey mali yetkilileri katılım sağlayacak.

Üst düzey hükümet yetkilileri bugün parlamentoda sorulara yanıt verdi. Milletvekilleri, bu çöküşü kısmen Güney Kore’nin Mayıs ayında kaldıraçlı tek hisse senedi ürünlerini piyasaya sürmesiyle bağdaştırıldı.

Oturumda Koo, yetkililerin ürünlerin piyasaya sürülmesinden önce daha dikkatli şekilde incelenmesi gerektiğini kabul ederek özür diledi. Bununla beraber, kaldıraçlı borsa yatırım fonlarının son dönemdeki piyasa çalkantısının ardındaki birçok faktörden sadece biri olduğunu dile getirdi.

Koo milletvekillerine, “Zaten bir dizi önlemi hayata geçirdik, ancak gerekirse piyasanın normale dönmesine yardımcı olmak için ek adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

Kospi, Haziran ayındaki zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 40 değer kaybı yaşadı. SK Hynix'in beklentilerin altında kalan kazanç açıklamasının ardından çarşamba günü satış dalgası daha da şiddetlendi ve yapay zeka yatırımlarındaki patlamaya ilişkin şüpheleri artırdı. Düşüş, iki gün üst üste piyasa genelinde devre kesici mekanizmasının devreye girmesine neden oldu.