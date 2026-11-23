Piyasalarda yaşanan makro ekonomik veriler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle sert hareketlenmeler yaşanıyor. Son günlerde sert düşüşler yaşayan altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. ALTIN YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI Geçen haftaki kayıpların ardından yeni haftada toparlanma eğilimine giren altının ons fiyatı, TSİ 06.40 itibarıyla 3 bin 606 dolardan işlem gördü. Yurt içinde de altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket izlendi. Gram altın, haftanın ilk işlem gününe 5 bin 865 TL seviyesinden başladı. Piyasalarda yatırımcılar, geçen haftaki sert düşüşün ardından başlayan toparlanmanın devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor. KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI Resmi altın fiyatları ve Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları... PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DEN GELECEK VERİLERDE Bu hafta altın fiyatlarının yönü açısından ABD'den açıklanacak ekonomik veriler yakından izlenecek. Özellikle 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler bakımından önem taşıyor. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturabilir. Beklentilerin altında kalacak bir veri ise faiz indirimi ihtimalini yeniden gündeme taşıyarak altına destek sağlayabilir. ABD'de 26 Kasım Perşembe günü Şükran Günü tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacak olması da haftanın işlem hacmini etkileyebilecek gelişmeler arasında bulunuyor. Altın piyasasında yeni haftanın seyri, cuma günkü sert düşüşün ardından başlayan toparlanmanın kalıcı olup olmayacağına bağlı. Yatırımcılar bir yandan ABD verilerini ve Fed'in mesajlarını takip ederken diğer yandan doların seyrine ve küresel piyasalardaki risk iştahına odaklanacak. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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