Eurovision birinciliği ile hatırlanan Sertap Erener, Bilkent Üniversitesi Bahar Şenliği'nde sahne aldı. 10 Mayıs 2025 günü yapılan konser dikkat çeken anlara sahne oldu.

Konserin bir yerinde dinleyicilerin hep bir ağızdan Saraçhane eylemlerinden de hatırlanan 'Zıpla zıpla zıplamayan...' sloganları atmaya başladı. Bunun üzerine ünlü sanatçı Sertab Erener, konserdeki dinleyicilere uyarak sahnede zıplamaya başladı. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

"EN ÇOK BEN ZIPLAYACAĞIM"

Konserin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla konsere gelenlere teşekkür eden Erener, "Hasta ve ateşliyken sahneye çıktım ama siz beni iyileştirdiniz. Bilkent size borcum olsun bir sonraki buluşmamızda en çok ben zıplayacağım" ifadelerini kullandı.