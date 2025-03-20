Sertab Erener kendi şarkılarını izinsiz bir şekilde paylaşmakla suçlandı.

Sabah'ın haberine göre, bir müzik yapım şirketi tarafından İstanbul Fikri Sinai Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, 'Lal' ve 'Sakin Ol' isimli albümlerin Erener tarafından dijital platformda paylaşıldığı ancak bu albümlerin telif haklarının kendilerine ait olduğu belirtildi.

Müzik şirketinin avukatları hukuki süreç başlatarak, 60 yaşındaki şarkıcının kendisine ait Youtube kanalından müzikleri paylaştığını beyan etti.

Erener'in şarkıları sayfasından kaldırması ve bir daha koymaması talep edildi.