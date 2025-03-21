İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de İBB binası önünde yaptığı konuşmada, partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla 23 Mart Pazar günü yapılacak seçime CHP üyesi olmayanların da katılabileceğini açıklamıştı.

Özel, tüm vatandaşlara çağrıda bulunmuş ve "Bu seçime herkesin katılımını bekliyoruz. Hep birlikte güçlü bir irade ortaya koyalım" demişti.

Sanatçı Sertab Erener de bu çağrıya destek verdi. Erener,Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Pazar günü 23 Mart oylamasının kapsamı genişletildi. CHP üyesi olmasanız da oy verebileceksiniz. İlçe CHP örgütünüzden mahallenize göre nerede oy verebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Hadi birisinin lafıyla bir DESTAN YAZALIM" ifadelerini kullandı.

ÜYE OLMAYANLAR NEREDE VE NASIL OY KULLANABİLECEK?

CHP cumhurbaşkanı adayının seçileceği 23 Mart günü oy kullanacak olan üyeler, https://onsecim.chp.org.tr/ internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası ile giriş yapıp 'TARİHE GEÇ' butonuna basarak oy kullanacakları sandığı öğrenebilecek.

Ön seçime yönelik yeni karar kapsamında parti üyelerinin yanı sıra isteyen tüm vatandaşlar da oy kullanabilecek.

Seçime katılmak için yine https://onsecim.chp.org.tr/ adresi üzerinden 'CHP Üyesi Değilim' seçeneğine tıklayıp bulundukları yere en yakın il ve ilçe alanını seçerek 'Sandık Alanları' listesine ulaşabilecekler.