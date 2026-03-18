Yeni şarkısı için stüdyoya giren Sertab Erener, kayıt sırasında yaşanan ilginç bir olayla dikkat çekti. Dışarıdan gelen gürültü nedeniyle çalışmasına ara vermek zorunda kalan Erener, çözümü bizzat dışarı çıkıp sanayide çalışanlarla konuşmakta buldu.

SANAYİDEN GELEN SESLER ONU ÇILDIRTTI

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Sertab Erener, “Tuz” adlı yeni şarkısının kayıtları için stüdyoya girdi. Ancak kayıt sırasında çevredeki sanayi çalışanlarının çıkardığı sesler, çalışmayı zorlaştırdı.

''NE OLUR BAĞIRTMAYIN''

Gürültüye daha fazla kayıtsız kalamayan Sertab Erener, stüdyodan çıkarak çalışanların yanına gitti. Ünlü şarkıcı, “Biz koro kaydı yapıyoruz, ne olur bağırtmayın” diyerek ricada bulundu.

Erener’in bu isteğine karşılık sanayi çalışanları, işlerinin bitmek üzere olduğunu ifade ederek, “Bitti, az kaldı. 5–10 dakika sonra zaten bitiyor. Siz hafta içi çalışıyorsunuz diye biz pazar günü geldik, meğer siz de buradaymışsınız” yanıtını verdi.

''BEN KAÇ AYDIR YOKTUM''

Bunun üzerine Sertab Erener, “Ben kaç aydır yoktum, bu aralar şarkıya çalışıyorum. Siz kısın yani. Hadi bay” diyerek çalışanların yanından ayrıldı.

Sertab Erener ile sanayi çalışanları arasında geçen bu diyalog kısa sürede sosyal medyada yayılırken, ünlü şarkıcının o anları gündem oldu.