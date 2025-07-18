Güçlü sesi ve hit şarkılarıyla Türk müziğinin efsaneleri arasında yer alan Sertab Erener, son dönemlerde yaptığı estetiklerle gündeme gelmeye başladı. 60 yaşındaki popçu, Bodrum tatile dair yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi.
ESTETİKLERİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Yakınlarıyla Bodrum'da tatil yapan Erener, o anlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Makyajsız ve estetikli haliyle dikkatleri üzerine çeken Erener, Seda Sayan'a benzetildi.
GEÇEN YIL YÜZÜNÜ VE BOYNUNU GERDİRMİŞTİ
2015 yılında kendisinden 18 yaş küçük müzisyen Emre Kula ile dünya evine giren Sertab Erener, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Sahne performansı, sesi ve şarkılarıyla küçük büyük herkesin severek dinlediği sanatçı, estetikleriyle de magazin gündeminde düşmüyor. Ünlü sanatçı en son yüzünü ve boynunu gerdirmiş, göz kapağı ameliyatı olmuştu.
Erener'in son haline ise şu yorumlar yapıldı:
"Gitgide Seda Sayan'a benzedi"
"Seda Sayan'ın ikizi gibi olmuş estetiklerden sonra"
Bazı kullanıcılar ise Erener'in son halini beğendiğini yazdı.