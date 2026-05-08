2003'te Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik getiren 'Everyway That I Can'i seslendiren Sertab Erener, bu yıl Viyana'da gerçekleşecek olan Eurovision final gecesinde sahne alması için kendisine gelen teklifi reddetti

EUROVİSİON'DAN TEKLİF

2003 yılında “Everyway That I Can” şarkısıyla Türkiye’ye Eurovision birinciliği kazandıran Sertab Erener, yıllar sonra gelen sürpriz daveti ilk kez açıkladı. Ünlü şarkıcı, bu yıl Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Eurovision final gecesi için kendisine teklif yapıldığını duyurdu.

NEDEN REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI

16 Mayıs’ta İstanbul’da konser vereceğini belirten Sertab Erener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada organizasyonda yer almama nedenini de anlattı.

''ŞU ANKİ SİYASİ DURUM NEDENİYLE ORADA OLMAK İSTEMEDİM''

Erener, “16 Mayıs aynı zamanda Eurovision'un final gecesi. Size buradan kimsenin bilmediği bir şeyi de söyleyeyim; beni final gecesinde sahne almam için davet ettiler. Ancak hem dünyanın şu anki siyasi durumu nedeniyle orada olmak istemedim hem de zaten 16 Mayıs'ta kendi konserim vardı” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın ikinci yarı finalinde konuk sanatçı olarak sahne almıştı.