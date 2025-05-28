Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, EuroLeague'de hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu oldu.

Tecrübeli basketbolcu, EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna 2021 yılında Anadolu Efes ile ulaştı. 33 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'in Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya'nın Barcelona ekibini 86-81 yendiği maçta kupayı kaldırdı.

Sertaç Şanlı, bu yıl da formasını giydiği Fenerbahçe Beko ile aynı başarıyı elde etti. Sarı-lacivertli ekibin finalde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yendiği müsabakada görev alan milli basketbolcu, EuroLeague'de hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk ve tek oyuncu olarak kayıtlara geçti.