Yeni aldığınızda yumuşacık olan havlularınız birkaç yıkama sonra zımpara gibi sertleşiyorsa, çözümü kimyasal yumuşatıcılarda aramayın. Aslında havluları sertleştiren şeyin tam da o çok güvendiğiniz yumuşatıcılar olduğunu biliyor muydunuz? İşte evdeki malzemelerle havlularınızı ilk günkü yumuşaklığına döndürecek o doğal formül...

HAVLULAR NEDEN SERTLEŞİR?

Havluların zamanla sertleşmesinin iki ana nedeni vardır. Bunlardan ilki şebeke suyundaki yüksek kireç, ikincisi ise deterjan ve yumuşatıcı kalıntılarıdır. Yumuşatıcılar, havlu liflerinin üzerini ince, mumsu bir tabakayla kaplar. Bu tabaka zamanla birikerek havlunun suyu emme kapasitesini yok eder ve lifleri birbirine yapıştırarak kumaşı sertleştirir. Yani havlunuzu yumuşatmak için döktüğünüz kimyasallar, aslında onları daha da sert bir hale getirir.

İKİ AŞAMALI DOĞAL DETOKS

Havlularınızda biriken bu görünmez kimyasal tabakayı ve kireci çözmenin yolu kimya derslerinden geçiyor. İhtiyacınız olan malzemeler ise her evde bulunan iki basit malzeme: Beyaz sirke ve karbonat. Bu iki malzemeyi aynı anda makineye eklememek çok önemli, çünkü birbirlerini nötrlerler. Maksimum etki için adımları sırasıyla uygulamalısınız.

Sertleşen havlularınızı çamaşır makinesine yerleştirin. Makineyi çok fazla doldurmamaya özen gösterin çünkü havluların rahatça dönebilmesi için alana ihtiyacı var. Deterjan gözünü tamamen boş bırakın ve doğrudan havluların üzerine bir su bardağı karbonat dökün. Makineyi 60 derecede, normal bir yıkama programında çalıştırın. Karbonat, liflerin arasına sıkışan deterjan kalıntılarını tamamen çözecektir.

İlk yıkama bittikten sonra havluları kesinlikle makineden çıkarmayın. Bu kez deterjan veya yumuşatıcı gözüne bir su bardağı beyaz sirke ekleyin ve makineyi tekrar aynı programda çalıştırın. Sirke, sudaki kireci nötralize ederek havluyu tamamen hafifletecektir. Merak etmeyin, havlularınız kuruduğunda üzerinde en ufak bir sirke kokusu kalmayacaktır. Sirke kokusu, kuruma esnasında tamamen uçup gider.

Yıkama işlemi tamamen bittiğinde havluları makineden çıkarır çıkarmaz güçlüce birkaç kez silkeleyin. Bu hareket, sıkışan liflerin açılmasını sağlar. Kurutma makineniz varsa düşük ısıda kurutun; yoksa doğrudan yoğun güneş ışığı almayan, esintili bir yerde kurutmayı tercih edin.

HAVLULARIN YENİDEN SERTLEŞMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN DENEYİN

Bu detoks işlemini ayda bir kez tekrarlayarak havlularınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Ancak günlük yıkamalarda da bazı kurallara dikkat etmeniz işinizi kolaylaştırır. Örneğin, her yıkamada önerilen deterjan miktarının sadece yarısını kullanın; çünkü fazla deterjan durulanamaz ve sertliğe yol açar.

Günlük yıkamalarda kimyasal yumuşatıcıları tamamen hayatınızdan çıkarıp, yumuşatıcı gözüne yarım çay bardağı elma veya beyaz sirke koymayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Son olarak, havluları kalorifer peteğinin üzerinde veya çok yoğun, yakıcı güneş altında kurutmak lifleri kurutup kemik gibi yapacağından, gölgede veya kurutma makinesinde kurutmak her zaman en iyi sonucu verir.