Kurabiyelerin tam kıvamında olmasını sağlayan ve sertleşmesini önleyen meyve elma. Ustalar da bu yöntemi sıklıkla deniyor.

Sadece birkaç dilim elma sayesinde kurabiyeleriniz yumuşak kalacak ve asla sertleşmeyecek. Çünkü elmanın içerisinde bulunan doğal nem kurabiyelerin yumuşak tutuyor. Peki elma nasıl uygulanır? İşte püf noktası

KURABİYELERİNİZİN SERTLEŞMEMEMESİ İÇİN PÜF NOKTALARI

Kurabiyelerinizi hava almayan bir kaba yerleştirin. Ve içerisine birkaç dilim taze elma bırakın. Ve kabın kapağını sıkıca kapatın.

Sertleşen kurabiyeleriniz eski yumuşaklığına dönecek. Fakat evde elma yoksa bunu muz dilimleri ya da portakal kabuğuyla da yapabilirsiniz.

Bu yöntem sayesinde kurabiyeleriniz günlerce tazeliğini koruyacak ve ilk günkü gibi yumuşak olacak. Ayrıca, elma yerine muz dilimleri veya portakal kabuğu da kullanabilirsiniz, ancak elma bu iş için en etkili meyvelerden biridir.