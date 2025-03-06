Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Radyospor’a konuşan Çetin, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" dedi.

'HİÇBİR ŞEYİ HAKETMİYORLAR'

Yabancı hakem istediğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar, insanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir." ifadelerini kullandı.

Servet Çetin'in bu açıklamaları oldukça konuşulurken sosyal medyadan büyük tepki gördü.