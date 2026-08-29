Antik çağlardan bu yana Ege'nin en değerli tarım ürünleri arasında yer alan Sultani çekirdeksiz üzümde, Manisa'dan İzmir Menemen'e kadar uzanan hat üzerinde kurutma telaşı devam ediyor. Kavurucu sıcaklara kalmamak adına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bağlara giren tarım işçileri, asmalardan topladıkları üzümleri dev sergi alanlarına götürüyor.

ÜZÜMLERİ ÖZEL POTASA KARIŞIMINA BATIRIYORLAR

Hasat edilen üzümlerin hem daha parlak görünmesi hem de güneşin yakıcı etkisinden korunarak hızlı kuruması için geleneksel yöntemler uygulanıyor. Kesilen salkımlar; su, zeytinyağı ve potasyum karbonat ile hazırlanan "potasa" isimli özel karışıma batırılarak kurutulmaya bırakılıyor. Bu işlemle üzümler 8-10 gün içinde kuruyor. Öte yandan hiçbir kimyasal süreçten geçmeden 20 günlük tamamen doğal kurutmayı tercih eden üreticiler de oluyor.

AŞIRI SICAKLAR REKOLTEYİ VURDU

Sezonun genel durumunu değerlendiren Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, hasat sürecinin bu yıl beklenenden 10 ila 15 gün daha geç başladığını belirtti. İklim koşullarının rekolte üzerindeki etkisine değinen Okur, "Normalde yağışlar sonrası beklentimiz yüksekti ancak son dönemde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle bağlarımızda uç kurumaları meydana geldi. Bu durum doğrudan rekolte kaybına yol açtı. Buna rağmen Saruhanlı olarak minimum ilaç kullanımıyla bölgenin en kaliteli ürününü yetiştirmeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

ÇİFTÇİLER GECE GÜNDÜZ NÖBET TUTUYOR

Bölge üreticilerinden Nejdet Akar ise bu yıl bağlarda ürün miktarının fazla olmasına karşın tane yapısının zayıf kaldığının altını çizdi. İhracata gönderilecek olan kuru üzümler sergilerde gece gündüz nöbet tutularak korunurken, Manisalı çiftçiler kurutma mesaisinin yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) duyuracağı kuru üzüm taban fiyatını beklemeye başladı.