'Dünyanın kayısı başkenti' olarak bilinen ve kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı kentte, 12 Nisan 2025'te meydana gelen olumsuz hava koşulları ve zirai don nedeniyle kayısı başta olmak üzere birçok tarımsal ürün zarar gördü. Bu yıl kayısı ağaçlarında çiçek açma döneminin bir öncesi evresi olan tomurcuklanma başladı.





Ancak kentte rakımı yüksek bölgelerde soğuk havanın etkili olması ile özellikle kayısı üreticileri yaşanabilecek zirai dona karşı önlem aldı. Üreticiler, hava sıcaklığının en düşük olduğu gece saatlerinde, saman balyalarını yakarak kayısılarını korumaya çalışıyor. Su ile sisleme ve rüzgar türbini yöntemlerini de kullanan üreticiler, verilen emeğin karşılığını almak istediklerini belirtti.

'ÜRETİCİLERİMİZ TEDİRGİN'

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, "2025 yılında kayısılarımız don felaketini yaşadığı için bu yıl üreticilerimiz çok daha tedirgin. Merkez ve ilçelerde çalışan tüm teknik personellerimiz sürekli sahada. Şu ana kadar il genelinde herhangi bir şiddetli don hadisesi söz konusu değil. Meteorolojik takvimi izleyerek, her an dolu, aşırı yağmur ve şiddetli don olayını görebiliriz. Her daim hazırlıklı olmak gerekiyor. Bizim önerdiğimiz 3-4 yöntemimiz var.



Birincisi, dekara 12-13 ateş ile kontrollü alevle havayı ısıtma, bahçe içini ısıtma olayı. İkinci yöntemimiz, su ile sisleme yöntemidir. Dünyada uygulanan bir yöntemimiz de Kanada modeli dediğimiz rüzgar türbinleri; en etkili olan yöntem aslında budur. 30-40 dekarlık bir alana bir rüzgar türbini kurarak, o bölgenin sıcaklığı eksi 6'dan artı 4'e kadar çıkarılabilir. Maliyeti yüksek olsa da imkanı olan üreticilerimiz için bu yöntem en etkili yöntemdir. Bir diğer uygulamamız daha var fakat neticeleri bilimsel olarak henüz bilinmemekte. Mazot veya lastik yakarak dumanlama yöntemi. Bu yöntemin tek bir çiftçinin yapması çok fayda getirmez. Bu yöntem toplu bir şekilde uygulanırsa faydası dokunabilir" dedi.