Brezilya’nın Piauí eyaletine bağlı Castelo do Piaui belediyesinin Caratinga bölgesinde gerçekleşen sıra dışı bir keşif, bölgede adeta bir define heyecanı yarattı. İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal bir mülkte tesadüfen fark edilen ve servet değerinde olduğu değerlendirilen nadir bir yeşil opal yatağı, çevre sakinlerini ve maden meraklılarını harekete geçirdi.

Bölgede daha önce rastlanmayan canlı yeşil rengi ve kayaç yapısındaki belirgin damarlarıyla göz silme taşı andıran devasa potansiyel, kısa sürede kulaktan kulağa yayılarak büyük bir hareketliliğe yol açtı.

Taşın bulunmasının ardından gözler bölgeye çevrilirken, Piaui Federal Eğitim, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (IFPI) bünyesindeki araştırmacılar da nadir opalin kimyasal ve mineralojik yapısını belirlemek üzere vakit kaybetmeden laboratuvar çalışmalarını başlattı.

RENGİN KAYNAĞI LABORATUVARDA ARAŞTIRILIYOR

Pedro II ve Buriti dos Montes gibi bölgelerde daha önce çıkarılan mavi, sarı, kırmızı ve turuncu tonlardaki opallerin aksine, yeni bulunan taşta yeşil rengin hâkim olması bilim dünyasında da geniş yankı uyandırdı.

Uzmanlar, taşın bu eşsiz yeşil tonuna neyin sebep olduğuna dair henüz kesin bir sonuca varamadı. Yapılan ilk değerlendirmelerde rengin kaynağı olarak yapısındaki bakır varlığı veya belirli kil türlerinin etkisi gibi güçlü hipotezler öne sürülüyor. IFPI bünyesinde sürdürülen çalışmalar kapsamındaki "DNA" analiziyle taşın bileşimi, iç yapısı ve özgün nitelikleri bilimsel olarak tanımlanacak.

MADEN SAHASI ÇALIŞMALARI VE ARAMA SÜRECİ HIZLANDI

Arazide yürütülen ilk kazı çalışmalarında kayaç bloğu içinde son derece belirgin opal damarları gözlendi. Haber üzerine arazi çevresinde oluşan yoğun ilgi nedeniyle yetkililer güvenlik önlemlerini artırırken, araştırmacılar rezerve ilişkin kesin bir hacim tahmini yapabilmek amacıyla inceleme sahasını mülkün geneline ve komşu alanlara doğru genişletme kararı aldı.

Mülk sahibinin Ulusal Madencilik Ajansı (ANM) kaydı ile çevre lisansına sahip olması, arama ve inceleme sürecinin resmi bir zeminde, jeolog ve akademisyenlerin denetiminde yürütülmesini sağlıyor. Araştırma programı kapsamında ayrıca, kazı esnasında ortaya çıkan maden atıklarının değerlendirilmesi ve çevresel rehabilitasyon yöntemleri de masaya yatırılıyor.

BÖLGEDE YEREL İŞLEME VE EKONOMİK ŞAHLANMA BEKLENTİSİ

Maden sahasındaki servet potansiyelinin netleşmesi halinde, çıkarılan değerli hammaddenin doğrudan işlenmeden satılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri ve ilgili kurumlar; kesim, kuyumculuk ve takı imalatı aşamalarının bölge içinde kurulacak tesislerde gerçekleştirilmesini planlıyor.

Bu doğrultuda Castelo do Piauí'deki genç nüfusa yönelik fasetleme ve takı tasarımı atölyeleri düzenlenerek yerel bir istihdam kapısı oluşturulacak. Elde edilecek işlenmiş değerli takıların bölgenin kanyon ve doğa turizmiyle entegre edilerek ekonomiye kazandırılması bekleniyor. Sahanın toplam ekonomik boyutu ve ticari işletmeye uygunluğu, IFPI laboratuvarlarından çıkacak nihai analiz sonuçlarının ardından tam olarak netleşecek.