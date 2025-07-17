Mars’tan koparak Dünya’ya ulaşan ve bugüne kadar keşfedilen en büyük kaya parçası, New York’ta düzenlenen bir açık artırmada adeta servet fiyatına satıldı. “NWA 16788” adı verilen 23 kilogramlık Mars meteoriti, Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği nadir jeolojik ve arkeolojik eserler açık artırmasında 5,3 milyon dolara alıcı buldu.

SAHRA ÇÖLÜ’NDEN NEW YORK’A UZANAN YOLCULUK

Mars’tan koparak Dünya’ya ulaşan bu dev meteor, Kasım 2023’te Nijer’in Sahra Çölü’nde bir göktaşı avcısı tarafından keşfedildi. Sotheby’s’e göre, taş büyük bir asteroit çarpması sonucu 225 milyon kilometrelik bir yol kat ederek gezegenimize ulaştı.

EN BÜYÜK VE EN DEĞERLİ MARS PARÇASI

NWA 16788, Dünya’da bugüne dek bulunan en büyük Mars kayası olarak kayıtlara geçti. Sotheby’s Bilim ve Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, müzayede öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu, şimdiye kadar bulduğumuz en büyük Mars parçası” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre bu parça:

Dünya’da bulunan en büyük ikinci Mars meteorundan yaklaşık %70 daha büyük. Şu anda Dünya’da bulunan tüm Mars kaynaklı materyalin yaklaşık %7’sini tek başına temsil ediyor.

BEKLENENİN ÜZERİNDE FİYATA SATILDI

Meteoritin satış fiyatı müzayede öncesinde 2 ila 4 milyon dolar arasında tahmin edilmişti. Ancak canlı açık artırmada tekliflerin yavaş ilerlemesine rağmen, meteor parçası nihayetinde 5,3 milyon dolara alıcı buldu.

Alıcının kimliği kamuoyuna açıklanmadı.

Müzayede sırasında başlangıç teklifleri 1,9 ve 2 milyon dolardan geldi. Ardından teklif artışları yavaş yavaş 4 milyon dolara, oradan da 100 bin dolarlık adımlarla 5 milyonun üzerine çıktı.

SADECE 400’Ü MARS’TAN

Sotheby’s’e göre, bugüne kadar resmi olarak tanınan 77.000’den fazla meteorit bulunsa da, bunlardan yalnızca yaklaşık 400’ü Mars’tan geldi. Bu da NWA 16788’in sadece büyüklüğüyle değil, nadirliğiyle de eşsiz bir örnek olduğunu ortaya koyuyor.