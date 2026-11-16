Ülkenin başkenti Naypyidaw'da bulunan 20 şeritli yol, parlamento binasına uzanan devasa güzergahıyla tanınıyor. 2005 yılında başkent ilan edilen şehirde inşa edilen yol, genişliğiyle dünyanın en sıra dışı ulaşım projelerinden biri olarak gösteriliyor.

20 ŞERİTLİ YOLDA TRAFİK YOK DENECEK KADAR AZ

Naypyidaw'daki yol, dünyanın en kalabalık şehirlerindeki otoyolları bile geride bırakan genişliğiyle öne çıkıyor. Birbirine paralel uzanan şeritler, aynı anda çok sayıda aracın geçişine imkan tanıyor. Buna rağmen başkentin bu bölümünde trafik yoğunluğu oldukça düşük seviyede kalıyor.

Yolun neden bu kadar geniş yapıldığı konusunda farklı iddialar bulunuyor. Bunlardan biri, güzergahın olağanüstü durumlarda uçakların iniş yapabileceği şekilde tasarlandığı yönünde. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmî bir açıklama bulunmuyor.

Parlamento binasına ulaşımı sağlayan yol, geniş asfalt yüzeyi ve uzun düz güzergahıyla özellikle havadan bakıldığında dikkat çekici bir görüntü oluşturuyor. Trafiğin azlığı nedeniyle devasa bulvar, zaman zaman bir otoyoldan çok uçak pistine benzetiliyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIMIN BİR PARÇASI

20 şeritli yol, Myanmar'ın yeni başkentini kurmak için başlattığı büyük altyapı projesinin bir parçası olarak inşa edildi. 2002 yılında başlayan çalışmalar kapsamında geniş bulvarlar, bağlantı yolları ve kamu binalarına ulaşımı sağlayan yeni güzergahlar oluşturuldu.

Ancak Naypyidaw'ın geniş bir alana yayılması, yerleşim bölgelerinin birbirinden uzak olması ve nüfus yoğunluğunun düşük kalması, yolların kapasitesinin çok altında kullanılmasına neden oldu. Özellikle parlamento çevresindeki devasa yol, büyüklüğüyle üzerindeki araç sayısı arasındaki fark nedeniyle uluslararası basında da yer buldu.

Myanmar'ın başkentindeki 20 şeritli yol, yıllar içinde şehrin en bilinen simgelerinden biri haline geldi. Çok sayıda araca hizmet verebilecek şekilde tasarlanan güzergah, genişliğine rağmen seyrek trafiğiyle dünyanın en sıra dışı yolları arasında gösteriliyor.